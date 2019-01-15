بوالخطابية: طبرق ستكون أول بلدية تنتخب في المنطقة الشرقية

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية. (الإنترنت)

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، إيمانه «بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة» وشدد على أنه «في حال اُعتُمدت انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية ستكون بلدية طبرق من أولى البلديات التي ستنتخب مجلسها البلدي».

وأضاف بوالخطابية في كلمته أثناء مراسم التسليم والاستلام من المجلس البلدي: «لا ندري كم هي مدة المجلس التسييري لبلدية طبرق، قد تكون شهرًا أو اثنين أو ثلاثة، لكن عندما يأتي موعد الانتخابات سنكون معها وسندعمها، ونحن من البداية مع المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».

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ووعد بوالخطابية في الكلمة الافتتاحية بتذليل العقبات كافة التي واجهت عمل المجلس البلدي السابق، وقال إنه سيكون عونًا للجميع في جلب حقوق مدينة طبرق وضواحيها الضائعة وسيعمل بروح الفريق الواحد مع القطاعات كافة ببلدية طبرق.

وشهد مقر ديوان بلدية طبرق، صباح اليوم الاثنين، مراسم التسليم والاستلام بين عميد المجلس البلدي السابق الناجي مازق، ورئيس المجلس التسييري فرج هاشم بوالخطابية، الذي سيتولى إدارة شؤون البلدية بعد تكليفه من قبل الحكومة الموقتة.

وحضر مراسم التسليم والاستلام اللجنة المكلفة بالخصوص، وأعضاء المجلس البلدي السابق والمجلس التسييري الجديد للبلدية، الذي كلفته الحكومة الموقتة بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس البلدي الذي اُنتُخب قبل أربع سنوات.