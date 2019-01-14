مدير «الليبية للاستثمارات الخارجية»: نعمل على تحقيق نقلات نوعية في أدائنا وإنجازاتنا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 11:26 مساء
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو»

قال المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية - لافيكو، سالم حنيش، إن العمل جاري على تحقيق نقلات نوعية في العمل والأداء والإنجاز داخل الشركة، وبما يعكس النظرة الاستراتيجية العميقة لإدارتها في تقديم أفضل النتائج المرجوة.

وأضاف حنيش، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين: «إننا نسير نحو تحقيق أفضل النتائج المميزة للشركة، ونؤكد على مكانتها كشركة ليبية استثمارية رائدة» مضيفًا أن مجلس إدارة لافيكو أكد على ضرورة استمرار هذه الجهود من قبل إدارة الشركة وجميع الموظفين، لتحقيق تطلعات الشركة الخارجية لتطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية - لافيكو مصطفى الخطابي، ترأس اليوم الإثنين في طرابلس، اجتماع مجلس إدارة الشركة لمناقشة المجلس جملة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بعمل الشركة وجهاتها التابعة.

تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وآخر مستجدات أنشطة اللجان المُكلفة بمتابعة أداء سير عمل الشركات التابعة.

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