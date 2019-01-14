«الحكم المحلي بالوفاق» تبحث بناء قدراتها مع مدير المجلس الثقافي البريطاني

جانب من اللقاء (الإنترنت)

استقبل وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد عبد الله الطاهر، اليوم الإثنين، بن لوتون مدير المجلس الثقافي البريطاني، وفيصل الناجح نائب مدير المجلس، لبحث دعم وتعزيز القدرات الفنية في مجال التعاون الفني وتقييم احتياجات البلديات.

تطرق اللقاء أيضًا إلى العديد من المواضيع، منها بناء قدرات الكوادر الفنية الوطنية لوزارة الحكم المحلي في التعاون الفني مع المؤسسات الوطنية والدولية. واتفق الطرفان على أهمية التواصل لوضع برامج فنية وتأهيلية تتماشى مع ضرورات العصر والمرحلة التي تمر بها ليبيا.

شارك في هذا اللقاء عبد المجيد أبوغرارة مستشار الوزارة للتعاون الدولي والفني.