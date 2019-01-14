كاجمان والكبير يبحثان الأزمات المصرفية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 09:53 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يلتقي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اجتماعًا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اليوم الإثنين، لمناقشة آليات حل الأزمات التي تواجه القطاع المصرفي في الجنوب.

وأشار بيان نشره المصرف المركزي عبر «فيسبوك» إلى أن الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس النواب محمد آدم ويوسف كالي كوري وصلاح شلبي والمهدي الأعور، ناقش التحديات التي يجابهها القطاع المصرفي في مناطق الجنوب.

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وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى كيفية تذليل تلك العقبات والتعاون المشترك لضمان تأمين وصول وتوزيع السيولة النقدية إلى فروع المصارف التجارية بمناطق الجنوب.

كما أعرب الصديق الكبير، خلال الاجتماع، عن دعم المصرف المركزي كافة المشاريع التي تكفل تحقيق تنمية مستدامة وتضمن رفع المعاناة عن المواطن.

وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، قرر في أعقابها رئيس المجلس الرئاسي تخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالي الصحة والتعليم، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يلتقي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير
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