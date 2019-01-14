في حضور سلامة.. تدشين مركز شرطة حي الأندلس النموذجي

جانب من حفل التدشين (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، تدشين مركز شرطة حي الأندلس النموذجي، وذلك في حضور الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي.

أشرف على تدشين المركز وزير الداخلية فتحي باشاغا، في حضور سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة والمصالح والهيئات ومديري الأمن.

تخلل الاحتفال بتدشين المركز بعد النشيد الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كلمات من رؤساء بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي، ووزير الداخلية، ووكيل الوزارة، ومدير مديرية أمن طرابلس.

جانب من حفل التدشين (مديرية أمن طرابلس)

جانب من حفل التدشين (مديرية أمن طرابلس)