رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ غدًا زيارة تاريخية للنيجر وتشاد

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (رويترز)

يبدأ رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، جولة أفريقية قصيرة تبدأ غدًا الثلاثاء في النيجر ويختتمها بزيارة تشاد بعد غدٍ الأربعاء.

وتعتبر زيارة كونتي للدولتين الأفريقيتين، الأولى لرئيس وزراء إيطالي، جزءًا من عملية تعزيز الشراكة مع القارة السمراء وسبقتها زيارة تاريخية مماثلة إلى القرن الأفريقي شملت إثيوبيا وإريتريا.

يشار إلى أن إيطاليا افتتحت قبل عامين سفارة لها في ميامي، مما يدل على أهمية النيجر، التي تقع على الحدود الجنوبية لليبيا، وتلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقة الساحل والصحراء بأكملها.

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وفي مقاربة تجمع بين التعاون في المجالين الأمني والتنموي، أعلنت إيطاليا في شهر سبتمبر الماضي انطلاق البعثة العسكرية التدريبية إلى النيجر، حيث شارك 92 عسكريًّا إيطاليًّا في تدريب قوات الأمن المحلية، بينما تساهم روما، من جانب آخر، في برامج التعاون لدعم المرأة، وريادة الأعمال للشباب والزراعة، حيث استثمرت إلى الآن نحو 80 مليون يورو لصالح هذه البرامج.

أما فيما يخص زيارة إنجمينا، فسيركز كونتي خلال لقائه مع المسؤولين على التعاون في مجال إدارة تدفقات الهجرة والدفاع، حيث وقعت إيطاليا اتفاقًا تنائيًّا قبل عامين في هذا المجال، كما تعتبر تشاد من بين أمور أخرى أساسية لمراقبة الحدود مع ليبيا.