رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ غدًا زيارة تاريخية للنيجر وتشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 08:55 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (رويترز)

يبدأ رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، جولة أفريقية قصيرة تبدأ غدًا الثلاثاء في النيجر ويختتمها بزيارة تشاد بعد غدٍ الأربعاء.

وتعتبر زيارة كونتي للدولتين الأفريقيتين، الأولى لرئيس وزراء إيطالي، جزءًا من عملية تعزيز الشراكة مع القارة السمراء وسبقتها زيارة تاريخية مماثلة إلى القرن الأفريقي شملت إثيوبيا وإريتريا.

يشار إلى أن إيطاليا افتتحت قبل عامين سفارة لها في ميامي، مما يدل على أهمية النيجر، التي تقع على الحدود الجنوبية لليبيا، وتلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقة الساحل والصحراء بأكملها.

كونتي: إيطاليا لم تتهم المهاجرين.. وهم ضحايا حقيقيون

وفي مقاربة تجمع بين التعاون في المجالين الأمني والتنموي، أعلنت إيطاليا في شهر سبتمبر الماضي انطلاق البعثة العسكرية التدريبية إلى النيجر، حيث شارك 92 عسكريًّا إيطاليًّا في تدريب قوات الأمن المحلية، بينما تساهم روما، من جانب آخر، في برامج التعاون لدعم المرأة، وريادة الأعمال للشباب والزراعة، حيث استثمرت إلى الآن نحو 80 مليون يورو لصالح هذه البرامج.

أما فيما يخص زيارة إنجمينا، فسيركز كونتي خلال لقائه مع المسؤولين على التعاون في مجال إدارة تدفقات الهجرة والدفاع، حيث وقعت إيطاليا اتفاقًا تنائيًّا قبل عامين في هذا المجال، كما تعتبر تشاد من بين أمور أخرى أساسية لمراقبة الحدود مع ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مغامر في الثانية والسبعين يعبر المحيط الأطلسي على برميل