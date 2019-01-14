«الهلال الأحمر» فرع الكفرة تدفن ثلاث جثث لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة

متطوعون من الهلال الأحمر أثناء دفن جثامين مهاجرين بالكفرة. (الإنترنت)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة، مساء اليوم الاثنين، دفن ثلاث جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين كانوا في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشهيد عطية الكاسح في المدينة.

وقال مكتب الإعلام التابع لفرع الجمعية بالكفرة عبر صفحته على «فيسبوك» إن فريق إدارة الجثث التابع للجمعية «قام يوم أمس الأحد بدفن ثلاثة أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين كانوا في ثلاجة الموتى بمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالمنطقة»، دون أن يحدد مكتب الإعلام هويات الجثث.

وأضاف مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر، فرع الكفرة، أن جثامين المهاجرين الثلاثة جرى دفنها بناءً على تعليمات النيابة العامة في منطقة الكفرة بعد أخذ عينات الحمض النووي منها وترقيمها.