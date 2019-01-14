إصلاح خط المياه بحي المنارة في طبرق

صيانة خط المياه بحي المنارة في طبرق. (الإنترنت)

تمكن عدد من المتطوعين والفنيين من شركة المياه والصرف الصحي في طبرق من صيانة وإصلاح خط المياه الواصل بين حي السنينات وحي المنارة بالمدينة مساء اليوم الإثنين.

وقال مسؤول بشركة المياه والصرف في طبرق لـ«بوابة الوسط» إن الشركة «تعمل بإمكانات ضعيفة جدًّا، ورواتب الموظفين والمستخدمين متأخرة جدًّا، ما دعاهم للتوقف عن العمل حتى تلبى مطالبهم، فتنادى عدد من المتطوعين لصيانة الخط المتعطل منذ أكثر من شهر ونصف».

وأضاف أن خط المياه الممتد من حي السنينات إلى حي المنارة «جديد، لكن الإشكالية هي تلف جزء بسيط بحي المنارة بسبب عدم إزالة الخط القديم وتركيب الخط الجديد فوق القديم، وعند ضخ المياه تحدث اهتزازات واحتكاكات، مما يؤدي إلى ثقوب وتسريبات بالأنابيب الجديدة فينفجر الخط مباشرة».

وذكر المسؤول أن أعمال صيانة خط المياه انتهت، مساء اليوم الإثنين، منوهًا إلى أن شركة المياه والصرف الصحي ستجري اختبارًا للخط يوم غدٍ الثلاثاء بضخ كمية من المياه لحي المنارة تجريبيًّا قبل تشغيله.

واُفتتح مقر شركة المياه والصرف الصحي بطبرق قبل يومين بعد أن أُغلق قبل شهر بسبب مطالبة الإدارة والموظفين بفصل فرع الشركة عن إدارة الجبل الأخضر، بحيث تكون لها ذمة إدارية ومالية مستقلة.