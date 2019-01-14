معيتيق يبحث مع السفير الهولندي التعاون في مجال النفط والغاز

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفير مملكة هولندا لدى ليبيا لارس تونمرس

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الاثنين، سفير هولندا لدى ليبيا لارس تونمرس، لمناقشة الملفات المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والأمني.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن معيتيق أعطى لمحة عن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العمل بها مؤخرًا والنتائج التي وصفها بـ«الإيجابية» التي حققتها، وأبدى تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وهولندا.

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وأضاف البيان أن السفير أشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والتنمية، مبديًا تطلع بلاده للتعاون مع حكومة الوفاق في عديد المجالات، لاسيما قطاع النفط والغاز؛ نظرًا لخبرة بلاده الواسعة في هذا القطاع.

ومنذ بدأ قطاع النفط محاولات استعادة معدلات الإنتاج السابقة، بدأت المؤسسات الاقتصادية في ليبيا مباحثات مع أطراف دولية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى السوق المحلية.