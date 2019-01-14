13.2 مليار دينار حصيلة رسوم مبيعات النقد الأجنبي خلال 2018

أوراق نقدية من العملة الأمريكية (الدولار)

أظهرت بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم أن إجمالي الإيرادات من رسوم بيع النقد الأجنبي وحدها بلغت 13.2 مليار دينار، وهو ما يعادل أكثر من ثلث ( 39.4%) الإيرادات النفطية.

ووفق أرقام المصرف المركزي فإن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية بلغت 5.2 مليار دولار، منها 2.4 مليار دولار لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، و2.8 مليار دولار للأغراض الشخصية.

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وتعادل تلك الطلبات من النقد الأجنبي بالعملة المحلية 7.1827 مليار دينار، بحساب سعر صرف الدولار بنحو 1.3813 دينار، مضافا إليها رسوم بقيمة 13.2 مليار دينار تمثل نسبة 183% من قيمة الطلبات نفسها.