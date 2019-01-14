عبدالله بليحق: نطالب لبنان باتخاذ موقف رسمي حيال تصرفات حركة «أمل»

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (الإنترنت)

عبر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن إدانة واستنكار المجلس «العمل الذي قامت به الميليشيات من حركة أمل اللبنانية» وإنزال العلم الليبي من فوق سارية بموقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في العاصمة بيروت أمس الأحد، معتبرًا أن هذا التصرف «يمثل إهانة للشعب الليبي بالكامل».

وطالب بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، «دولة لبنان الشقيقة باتخاذ موقف رسمي تجاه الأمر» مؤكدًا «في ذات الوقت أن مثل هذه الأعمال لا تمثل الشعب اللبناني، ونحن ننتظر الرد من دولة لبنان، حيث إن إهانة علم ليبيا هي إهانة للشعب الليبي بالكامل».

وطالبت حكومة الوفاق الوطني، الحكومة اللبنانية بـ«توضيح عاجل لموقفها» بشأن المواقف التي صدرت في لبنان بشأن مشاركة ليبيا في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي دفعت ليبيا إلى اتخاذ قرار بمقاطعتها رسميًّا.

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ودعت وزارة الخارجية الليبية في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه «الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى توضيح موقف الجامعة من التصرفات التي قامت بها الجمهورية اللبنانية كدولة مستضيفة للقمة تجاه دولة عضو في جامعة الدول العربية».

كان الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، أحمد الأربد، أعلن في وقت سابق عدم مشاركة ليبيا على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية، منوهًا إلى أنه «سيكون مقعد دولة ليبيا شاغرًا».

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واستنكر مغردون لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أقدمت عليه عناصر من ميليشيا حركة أمل اللبنانية التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالاعتداء على العلم الليبي وسط العاصمة بيروت.