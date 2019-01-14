حكومة الوفاق تبحث حل مشكلات مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 05:27 مساء
اجتماع تنسيقي بين المختصين في مكتب أمين عام مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية.

عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية الدكتور رمضان كريدان، ومديري المراكز البحثية والخدمية التابعة لها، في إطار التنسيق والتواصل مع الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض المشاكل والصعوبات التي تعوق عمل المؤسسة، وكيفية وجود آليات لتذليلها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها من قبل متخذي القرار.

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وكانت مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا أعلنت تواصلها مع خبراء داخل وخارج البلاد لإقامة ملتقى علمي يضم خبراء للاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، سواء الطبية أو الطاقات المتجددة.

اجتماع تنسيقي بين المختصين في مكتب أمين عام مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية.
اجتماع تنسيقي بين المختصين في مكتب أمين عام مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية.
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