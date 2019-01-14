تخريب وسرقة 120 صمام تفريغ هواء بخط مياه القرضابية - السدادة

خريطة توضيحية لموقع الاعتداء بمنظومة القرضابية - السدادة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الاثنين، أن «مجموعات خارجة عن القانون» قامت، مساء أمس الأحد، باعتداء على خط مياه منظومة (القرضابية - السدادة)، ما أدى إلى «تخريب وسرقة 120 صمام تفريغ هواء».

وأضاف الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن العمل التخريبي «نتج عنه تسرب وهدر كميات كبيره من المياه، وحدوث انجرافات خطيرة بخط الأنابيب (الوشكة - سرت) و(الوشكة - السدادة)، الأمر الذي ينذر ويهدد بقطع إمدادات المياه بالمنطقة الوسطى».

ونقل المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن مدير عام منظومة القرضابية السدادة المهندس محمد القوارشة، أن «هذه الاعتداءات والسرقة الممنهجة تشكل خطورة على سير عمل المنظومة في ظل غياب كامل لدور كتيبة الحماية»، موضحًا أن الاعتداء الذي وقع على خط (الوشكة - السدادة) أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه وإحداث انجرافات بخط الأنابيب.

وأكد القوارشة أن «العمل جارٍ من قبل فريق الصيانة بالمنظومة بأعمال الصيانة والإصلاح لمنع المزيد من هدر المياه»، مناشدا «الجميع مد يد العون لحماية مشروع النهر الصناعي من هذه السرقات والاعتداءات التخريبية الممنهجة التي تهدد بإيقاف الإمداد المائي».

وكرر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عبر صفحته على «فيسبوك»، مناشدته جميع الجهات والمسؤولين والمواطنين الليبيين ضرورة التدخل لإنقاذ مشروع النهر الصناعي «من هذه الهجمات الإجرامية التخريبية الممنهجة من قبل هذه المجموعات الخارجة عن القانون»، كما طالب «كافة الجهات الأمنية والشرطية بالمنطقة الوسطى بالتدخل وتعقب المجرمين ومعاقبتهم».