عودة خدمات الإنترنت إلى سبها بعد انقطاع دام ساعات

أكد مراسل «بوابة الوسط» في سبها عودة خدمات الإنترنت إلى المدينة بعد انقطاع دام لعدة ساعات خلال اليوم الاثنين.

وانقطعت قبل ساعات من اليوم خدمات الإنترنت في سبها التي تشمل «4G» و«واي ماكس» و«دي سي إل». ولم يتسنَ التعرف على أسباب الانقطاع حتى الآن.