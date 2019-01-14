المركزي: النفط وراء تحقيق فائض بـ3.3 مليار دينار في الترتيبات المالية للعام 2018

مقر مركز ليبيا المركزي في طرابلس.

قال مصرف ليبيا المركزي إن قطاع النفط حقق فائضًا في إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي بلغ 3.3 مليار دينار.

وأضاف المصرف، في بيان الإيراد والإنفاق أصدره اليوم الإثنين، أن الإيرادات النفطية بلغت 33.5 مليار دينار خلال العام بزيادة قدرها 6.5 مليارات عن الإيرادات التي كانت مقدرة.

وأوضح أن الفائض الذي حققه قطاع النفط خلق فائضًا عامًا بلغ 3.3 مليارات، بعد خصم 3.2 مليار هي قيمة العجز الذي حققته قطاعات الضرائب والجمارك والإيراد العام.

وفي ما يتعلق بإيرادات فرض الرسوم على مبيعات النفقد الأجنبي التي قررها المجلس الرئاسي، فقد بلغ إجماليها 13.2 مليار دينار.

وعلى صعيد الإنفاق، ذكر بيان المصرف المركزي أنه جرى إنفاق 23.6 مليار دينار على بند المرتبات مقابل 24.5 مليار كانت مخصصة له، وذلك ليحقق وفرًا يزيد عن 900 مليون دينار.

وأضاف أن الانفاق على بند الدعم بلغ 7.8 مليار دينار، في حين كان مخصصًا له 6.6 مليار دينار، بعجز بلغ 1.2 مليار دينار.

أما بند التنمية حقق وفرًا قدره 1.3 مليار، إذ بلغ حجم إنفاقه الفعلي في العام 3.4 مليار في حين بلغت المصروفات المقدرة له 4.7 مليار دينار، ليكون بذلك قطاع الإنفاق الأكثر وفرًا خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن بنود الإنفاقات التسيرية بدروه حقق وفرًا قدره مليار دينار إذ بلغت إنفاقه الفعلي خلال العام الماضي 5.7 مليار مقارنة 6.7 مليار كانت مخصصة له.

وقال المصرف إن إجمالي حجم الإنفاق المقدر للبنود السابقة بلغ 42.5 مليار دينار، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 40.5 مليار دينار، ليصل حجم الفائض في الإنفاقإلى ملياري دينار، بعد اقتطاع 1.2 مليار دينار هي العجز الذي حققه قطاع الدعم.

وذكر المصرف أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشمل المرتبات والمصروفات التسيرية والدعم مثل العام الماضي 92% من إجمالي الإنفاق، معتبرًا أن تشيكل المرتبات لنحو 66% من الإنفاق بمثابة مؤشر «سلبي وخطير عن اتجاهات الإنفاق العام».