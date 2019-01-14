السجل المدني في أجدابيا يعلن إحصاءات العام 2018

موظفان بالسجل المدني في أجدابا. (الإنترنت)

أعلن مكتب إصدار السجل المدني في مدينة أجدابيا، اليوم الإثنين، إحصاءات العام 2018 التي حدد من خلالها عدد الوفيات وحالات الولادة وعقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة داخل البلدية، والزوجات المنقولات خارج أجدابيا.

وقال مكتب الإعلام بالسجل، إن عدد الوفيات المسجلة في بلدية أجدابيا العام 2018 بلغ 534 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الولادة المسجلة داخل البلدية نحو 7128 مولودًا خلال نفس العام.

وفيما يخص عقود الزواج داخل البلدية، أوضح مكتب الإعلام أنها وصلت إلى 1308 عقود زواج مبرمة داخل البلدية، بينما بلغت حالات الطلاق (طلاق اتفاق) نحو 340 حالة طلاق مسجلة داخل البلدية.

وأشار مكتب الإعلام بالسجل المدني أجدابيا إلى أن عدد الزوجات المنقولات خارج البلدية خلال العام 2018 وصل إلى 453 حالة زواج خارج البلدية.