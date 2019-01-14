تشوي سونغ: استقرار طرابلس يشجع الشركات الكورية على العودة إلى ليبيا

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يلتقي السفير الكوري لدى ليبيا تشوي سونغ سو.

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اليوم الإثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا «تشوي سونغ سو؛ لبحث أوجه التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين.

وأكد كاجمان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أهمية عودة الشركات الكورية التي ساهمت كثيرًا في المشاريع الإنمائية والتنموية بليبيا، ورغبة حكومة الوفاق الوطني في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بتحسن الوضع الأمني بالعاصمة الليبية طرابلس، الذي من شأنه أن يشجع عودة بعض الشركات الكورية للعمل، واستكمال المشاريع المتوقفة في المنطقة الغربية.

سيالة يبحث عودة الشركات الكورية إلى ليبيا

وخلال الفترة الماضية أجرى مسؤولون بحكومة الوفاق الوطني مناقشات مع الجانب الكوري الجنوبي، لإعادة الشركات الأجنبية لاستكمال المشروعات المتوقفة.

وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، قال: «إن هناك مشاريع متوقفة عن التنفيذ بالرغم من التعاقد عليها، منها محطة الخليج في سرت بقدرة 1400 ميغاوات، وهو من ائتلاف عدة شركات منها شركتا هيونداي وتوسان الكوريتان، بالإضافة لشركات أخرى، وأيضًا محطة الزويتينة بقدرة 250 ميغاوات».

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يلتقي السفير الكوري لدى ليبيا تشوي سونغ سو.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يلتقي السفير الكوري لدى ليبيا تشوي سونغ سو.