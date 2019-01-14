وفاة ثلاثة أطفال جراء اختناقهم من مدفئة كهربائية في الزويتينة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 14 يناير 2019, 04:27 مساء
مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي. (الإنترنت)

أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، اليوم الإثنين، وفاة ثلاثة أطفال أشقاء نتيجة اختناقهم جراء احتراق مدفئة كهربائية بمنزلهم في منطقة الزويتينة (25 كلم شرق مدينة أجدابيا).

وقال مصدر بالمستشفى لـ«بوابة الوسط»، إن الأطقم الطبية والطبية المساعدة قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للأطفال، لكن نظرًا لوصولهم متأخرين إلى المستشفى فارقوا الحياة نتيجة اختناقهم من احتراق مدفئة كهربائية في منزلهم.

وأضاف المصدر الطبي بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف في مدينة أجدابيا، أن الأطفال هم منذر ومحمد ومفتاح، وأعمارهم أقل من ثماني سنوات، وهم أبناء المواطن منير عبدالنبي لشتر القبائلي، أحد سكان منطقة الزويتينة.

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