صحيفة ايطالية عن خطة سلامة: تشبه «السفر في أعالي البحار»

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الإثنين 14 يناير 2019, 03:45 مساء
المبعوث الأممي غسان سلامة. (بوابة الوسط)

شككت كبرى الصحف الايطالية اليوم الاثنين في نجاح خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، واعتبرت أن دعوته إلى عقد الملتقى الوطني الليبي هذا الشهر تشبه «السفر في أعالي البحار».

وقالت جريدة «كوريري ديلا سيرا» إن سلامة يرى أن عقد الملتقى فرصة «مهمة للحوار بين ممثلي الأطراف الرائدة في المجتمع»، قبل نهاية شهر يناير 2019. ولكن الجريدة قالت «ليس هناك ما يشير إلى أنه سيكون الأمر ممكنا خلال الأسبوعين القادمين».

ووصفت«كوريري ديلا سيرا» ما تعيشه ليبيا على طريق محاولات التهدئة بأنه «حزمة من المنزلقات والجدران الشديدة الانحدار». واستندت إلى تصريحات سلامة خلال مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي، التي أقر فيها بأن عقد المؤتمر الوطني الجامع يمثل مهمة شاقة.

اقرأ أيضا: غسان سلامة يطلع السراج على جهود البعثة الأممية لعقد الملتقى الوطني

ولفتت إلى أن «الدبلوماسية الإيطالية اعتبرت مهمة سلامة هي إعطاء معنى لهذا الحدث، مشيرة إلى أن «ضمان نجاح المشاركة لم يكن كافيا ولا تزال هناك حاجة إلى نتائج ملموسة لا تبدو متوفرة على الأقل حتى الآن» .

وأكدت الصحيفة وجود جدل بشأن أسماء المشاركين، وعدم وضوح معايير الاختيار غير واضحة ، منوهة إلى ما وصفته بـ«ازدياد المساومات بين المجموعات العرقية والقبائل»، مشيرة إلى أن سلامة «مضطر للقتال ضد موقف نحو 250 نائب ناشط في برلماني طبرق وطرابلس، الذين يشعرون بالإقصاء».

ونوهت إلى «موجة من الاغتيالات والهجمات من عنصر داعش العدوانية بشكل متزايد ، وخاصة في فزان». مشيرة إلى أن «وصول سفن الشحن المحملة بالأسلحة التركية في مصراتة لا يؤدي إلا الى تأجيج الصراع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
ردًا على تهديد ترامب.. تركيا: لا فرق بين «داعش» والأكراد وسنكافحهم جميعًا
عربى
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مغامر في الثانية والسبعين يعبر المحيط الأطلسي على برميل