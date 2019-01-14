19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص أرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 03:17 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي للأغراض كافة بلغت 19.1 مليار دولار خلال العام 2018، منها 3.7 مليار دولار مخصص أرباب الأسر بواقع 500 دولار للفرد.

وأوضح المصرف في بيان صدر اليوم الإثنين، بشأن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته خلال العام الماضي، أن إجمالي المصروفات لتغطية اعتمادات مستندية ومستندات برسم التحصيل وحوالات الدراسة والعلاج نحو 9.2 مليار دولار.

وبالنسبة لتغطية اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك استيراد المحروقات فقد بلغ المصروف لها 4.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 709 ملايين دولار اعتمادات جهات عامة منفذة عن طريق المصرف المركزي، و838 مليون دولار حوالات متنوعة (سفارات ومنح طلبة وغيرها).

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