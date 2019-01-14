السراج يتعهد بتذليل الصعوبات التي تواجه جهاز تنمية المراكز الإدارية

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن المجلس سيعمل جاهدًا لتذليل الصعوبات كافة التي تواجه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية حتى يتسنى له إنجاز الأعمال الموكلة إليه.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بالقائمين على الجهاز، وتمحور الاجتماع حول استكمال المشاريع المتعلقة بصيانة وتنفيذ المركبات الجامعية، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستمع السراج لشروح وافية حول حجم هذه المشاريع ونسب الإنجاز بها والأسباب التي أدت إلى تعثر بعضها. ووجه السراج الجهاز إلى أهمية استكمال هذه المشاريع في أقرب الآجال.

