بالصور.. دفن جثث 50 من عناصر «داعش» في سرت

من عمليات نقل ودفن جثث عناصر داعش في سرت. (جهاز الإسعاف)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ نقل ودفن عدد 50 جثمانًا لعناصر من تنظيم «داعش»، وذلك بعد عرضها على الجهات المختصة وأخذ العينات المطلوبة.

جاء ذلك بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية، وبمساعدة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وفق المكتب الإعلامي للجهاز.

ويوم الخميس الماضي، تمكّن فرع جهاز الهلال الأحمر في مدينة درنة من انتشال رفات عدد من الجثث في مقبرة عثر عليها في منطقة المشتل الزراعي وسط مرتفعات الفتائح شرق المدينة، يصل عددها إلى 48 جثة.