تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية

سجلت العملات الدولية الرئيسة تراجعًا أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، في السوق الموازية.

وانخفض الدولار بفارق قرشين اثنين إلى 4.34 دينار اليوم، مقارنة بـ4.36 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.98 دينار أمس، بفارق 4 قروش، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 5.42 دينار مقابل 5.47 دينار بفارق 5 قروش.

وسجلت الليرة التركية هبوطًا هامشيًا بواقع قرش واحد، مسجلة 0.79 دينار اليوم، مقابل 0.80 دينار. وبنفس المقدار سجل الدينار التونسي تراجعًا إلى 1.42 دينار ليبي مقارنة بـ 1.43 دينار ليبي أمس.

