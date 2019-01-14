في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري

مخطط مشروع مطار طرابلس الدولي (الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

تجنبت ليبيا سداد 425.7 مليون يورو قيمة تعويضات طالب بها ائتلاف شركات دولية تعاقد على بناء محطتي ركاب بمطار طرابلس العام 2008، وذلك بعد أن قضت، أمس الأحد، هيئة تحكيم باريس بسداد 124.3 مليون يورو بدلاً عن المطالبات الإجمالية للائتلاف التي تقدر بأكثر من 550 مليون يورو.

وكان ائتلاف شركات (أودبرشت للهندسة والبناء، وتاف - تيبي أكفن للعمليات والاستثمار، واتحاد المقاولين) تعاقد العام 2008 على تنفيذ محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي، وتتمثل مطالبات الائتلاف في «مستحقات معتمدة وجاهزة لم تدفع، وتعويضات عما فاتهم من كسب ولحق بهم من ضرر»، حسب ادعائهم.

لكن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وهي الجهة التي آل إليها المشروع من مصلحة الطيران المدني، قدم عن طريق الاستشاريين واللجنة المكلفة بهذه القضية وإدارة القضايا ومكتب المحاماة كل الوثائق والمستندات ذات الصلة التي تدحض ادعاءات ائتلاف الشركات الأجنبية.

ووفق الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على «فيسبوك»، جاءت نتائج الحكم النهائي لهيئة تحكيم باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية كالآتي:

1 ـ رفض هيئة التحكيم لمطالبة المدعي بقيمة المستخلصات التي تقدم بها بعد تعليق العمل نتيجة الظروف القاهرة وقيمتها 113 مليون يورو.

2 ـ رفض هيئة التحكيم لمطالبة المدعي بدفع قيمة غرامة التأخير في الدفع عن المبلغ المذكور في البند 1 وقيمتها 60 مليون يورو

3 ـ رفض هيئة التحكيم مطالبة المدعي بالتعويض عن الخسائر في الأرباح المتوقعة(ما فاته من كسب) وقيمتها 111 مليون يورو.

4- رفض هيئة التحكيم لمطالبة المدعي بالتعويض نتيجة مطالبة مقاولي الباطن وقيمتها 70 مليون يورو

5 ـ رفض مطالبة المدعي عن التكاليف الإضافية غير المعتمدة من استشاري المشروع وقيمتها 12 مليون يورو.

6 ـ رفض المبالغ المطالب بها بموجب العقد التمهيدي وقيمتها 515 ألف يورو

7 ـ رفض المطالبات المتعلقة بفوائد ما قبل إصدار الحكم وقيمتها 23 مليون يورو.

8 ـ الحكم بوجوب دفع المدعي عليه للمستخلصات المعتمدة نظير الأعمال المنفذة وقيمتها 73.5 مليون يورو.

9 ـ الحكم بوجوب دفع غرامة التأخير في دفع قيمة المستخلصات الواردة في البند 8 بتخفيض من 71.5 مليون يورو، حسب ادعاء الطرف الثاني، إلى 27.5 مليون يورو حسب الحكم.

10 ـ الحكم بوجوب دفع المستخلصات التي كانت تحت الإجراء قبل حدوث الظروف القاهرة وقيمتها 7.8 مليون يورو.

11 ـ وجوب دفع مصاريف خطابات الضمان المصرفية للمدعي وقيمتها 15.4 مليون يورو.

12- الحكم بوجوب ترجيع قيمة باقي الدفعة المقدمة للمدعي عليه وقيمتها 49.6 مليون يورو.

وبهذا تكون خلاصة الحكم كالآتي:

ـ إجمالي مطالبات المدعي (المقاول) تساوي 562 مليون يورو تقريبًا.

ـ إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي 124.3 مليون يورو تقريبًا، منها 79.9 مليون يورو تقريبًا عبارة عن مستحقات نظير أعمال منفذة واجبة الدفع... وكذلك 15 مليون يورو عبارة عن مصاريف خطابات ضمان مصرفية سبق وأن جبتها المصارف.

ـ إجمالي المبالغ المحكوم بها على المدعي، أي الواجب استردادها من المقاول لصالح جهاز مشروعات المواصلات تساوي 49.6 مليون يورو تقريبًا.