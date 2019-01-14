الرقابة ترفض دخول شحنة من أدوية اللشمانيا

بعض أصناف شحنة أدوية اللشمانيا المرفوضة. (وال)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة أدوية مخصصة لعلاج مرض اللشمانيا.

كانت وزارة الخارجية استوردت الشحنة المذكورة لصالح وزارة الصحة، حسب موقع ادارة المركز. وأرجع المركز رفض شحنة الدواء من نوع (Pentostam) لعدم مطابقته للمواصفات القياسية وغير صالح للاستهلاك البشري.

ووفق مصادر طبية فإن مرض «اللشمانيا» ينتشر جراء لسعة ذبابة صغيرة جدًا يصعب رؤيتها بالعين المجردة تسمى «ذبابة الرمل»، وهى التى تحمل الطفيل المسبب للمرض الذي يؤدي إلى تقرحات جلدية وتشوه الجلد إذا لم يتم الإسراع بمعالجته.

وتنتشر «ذبابة الرمل» عندما تلسع حيوانًا مصابًا بمرض «اللشمانيا» كالقوارض أو الكلاب، كما تنتشر الذبابة أيضًا فى الأماكن التى توجد بها الأغنام، وأيضًا ينتشر المرض عن طريق نقل الدم أو عند استخدام الإبر الطبية الملوثة.