حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (14 يناير)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 11:25 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر طقس البلاد بمنخفض جوي يتحرك من جنوب إيطاليا باتجاه شرق المتوسط، ليكون تاثيره على شمال البلاد خصوصا على مناطق الشمال الشرقى مصحوب بكتلة هوائية باردة ينتج عنه.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى تقلبات جوية متوقعة تسبب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم/س على أغلب مناطق شمال البلاد مع سقوط أمطار اليوم وغدا على مناطق شمال شرق البلاد.

وتكون الأمطار جيدة الى غزيرة على بنغازي ومناطق الجبل الاخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال تساقط حبات البرد أحيانًا، حسب المصدر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق البلاد بين 13 و17 درجة مئوية، ولاتتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل الى مادون الصفر المئوي أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والجنوب.

وهطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على عدد من مناطق البلاد أمس وحتى صباح اليوم، وسجلت محطة الفتائح الأرصاد أكبر كمية أمطار بنحو 15.5 ملم، فيما سجلت محطة مصراتة المدينة بأقل قياس لكمية الأمطار بواقع 0.2 ملم.

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