ضبط تشادي يرتدي ملابس عسكرية في البريقة

رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة أثناء التحقيق مع الشخص التشادي. (بوابة الوسط)

ألقى أعضاء قسم المرور والتراخيص البريقة التابعين لمديرية أمن الهلال النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) القبض على شخص تشادي الجنسية يرتدي ملابس عسكرية كاملة قادمًا من مدينة البيضاء (434 كلم شرق البريقة)

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة الرائد صالحين المقريف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، جرى ضبط الشخص التشادي في بوابة منطقة مرسى البريقة محاولاً العبور من البوابة بالملابس العسكرية الكاملة التي يرتديها، لكن الحس الأمني ويقظة العناصر الأمنية المكلفين بتأمين البوابة أوقعت بالمتهم.

وبينت التحقيقات أن المتهم دخل عن طريق معبر مدينة الكفرة بواسطة الهجرة غير الشرعية بدون أي إثبات شخصي عندها توجه مباشرة إلى مدينة أجدابيا واقام فيها ليلة واحدة ثم إنتقل إلى شرق البلاد حيثُ مدينة البيضاء وأقيم فيها عدة أيام دون أن يتم ضبطه أو التعرف على هويته كونه كان يرتدي ملابس عسكرية، وفق المصدر.

وأوضح المصدر أن المتهم كان قادمًا من مدينة البيضاء ثم توقف في بوابة مدينة بنغازي وهو يرتدي ملابس عسكرية كاملة لكي لا يتم تفتيشه من قبل البوابات الأمنية كونه عسكري وتسهيل عبوره وركوب إحدى السيارات الخاصة لكي تنقله إلى الوجهه التي يريد.

و فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة مع الشخص التشادي سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة.