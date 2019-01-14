«تسييري بنغازي»: حلول مناسبة لمشكلات النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 10:41 صباحا

طمأن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، نازحي بنغازي بأنه يتابع بحرص أوضاعهم مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثنى بشأن إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء كافة المشاكل والعوائق التى تواجه هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع الأحد مع عدد من النازحين بمدينة بنغازي، حسب الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه المكتب الإعلامي للبلدية إلى أن اللقاء جاء استجابة لمطالب عدد من المتظاهرين الذين نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ديوان بلدية بنغازي.

واستعرض رئيس البلدية مع ممثلي النازحين هذا الملف المهم والعمل على كيفية إيجاد آلية لحل بعض ما يعانيه النازحون، والذين باتوا يكافحون لتغطية نفقاتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ أرواح الملايين بالاستغناء عن أكل لحوم البقر