«تسييري بنغازي»: حلول مناسبة لمشكلات النازحين

طمأن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، نازحي بنغازي بأنه يتابع بحرص أوضاعهم مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثنى بشأن إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء كافة المشاكل والعوائق التى تواجه هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع الأحد مع عدد من النازحين بمدينة بنغازي، حسب الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه المكتب الإعلامي للبلدية إلى أن اللقاء جاء استجابة لمطالب عدد من المتظاهرين الذين نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ديوان بلدية بنغازي.

واستعرض رئيس البلدية مع ممثلي النازحين هذا الملف المهم والعمل على كيفية إيجاد آلية لحل بعض ما يعانيه النازحون، والذين باتوا يكافحون لتغطية نفقاتهم.