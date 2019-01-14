المرافق التعليمية: حصر المدارس المستهدفة للصيانة في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 10:21 صباحا
من أعمال الصيانة في إحدى مدارس غريان. (بوابة الوسط)

دعت مصلحة المرافق التعليمية مكاتب المشروعات بالبلديات والمناطق التعليمية إلى بدء حصر المدارس المستهدفة للصيانة ضمن مشروعها الخدمي لعام 2019.

ونوهت المصلحة، في خطاب من مدير عام المصلحة، علي القويرح، إلى مكاتب المشروعات إلى ضرورة مراعاة الضوابط والأولويات المنصوص عليها عند عملية الحصر والتنسيق المباشر مع مراقبي التعليم بالبلديات بالخصوص.

ولفتت إلى أنها راعت في مشروعها الخدمي لعام 2019  التوزيع الجغرافي داخل نطاق المناطق التعليمية والاقتصار على البنود ذات الأهمية بالمبنى التعليمي، وأن تكون المدرسة المستهدفة لم تخضع لأعمال (الصيانة السريعة) منذ أربع سنوات مضت، وثماني سنوات في حال (الصيانة الشاملة). وأرفقت المصلحة مع الخطاب نماذج للمدارس المستحقة للصيانة.

وأشار الخطاب إلى ضرورة استكمال عمليات الحصر وإرسال النماذج المرفقة في بحر أقصاه منتصف شهر يناير الجاري.

وفي العام 2017 أطلقت مصلحة المرافق التعليمية مشروعها التنموي لصيانة 2000 مدرسة على مستوى كافة المناطق التعليمية في ليبيا، إضافة إلى إعادة إعمار المدارس المتضررة جراء الأحداث المسلحة في كل من مناطق زقزاو والعوينة وككلة وأبوسليم وسرت.

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