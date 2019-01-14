مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 09:53 صباحا
صورة متداولة لأحد عناصر حركة أمل يضع علم الحركة بدلا من العلم الليبي على أحد الساريات ببيروت أمس. (الإنترنت)

استنكر مغردون لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أقدمت عليه عناصر من ميليشيا حركة أمل اللبنانية التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالاعتداء على العلم الليبي وسط العاصمة بيروت.

وكتب أحد المغردين «أثبث نبيه بري ومن معه من أبطال حركة أمل أنهم ميليشيا طائفية داخل دولة مدنية اسمها لبنان»، واصفًا من نفذوا الاعتداء بـ«البلطجية».

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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر عناصر تنتمي لحركة أمل، وقد قامت بنزع علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت.

وتساءل مغرد آخر «كيف يسكت وزير الداخلية والجهات الأمنية عن مجموعة لا يتجاوز عددها أصابع اليد وهي تنتهك الأمن والدستور؟».

وكان المجلس الأعلى للدولة استنكر إهانة حركة أمل علم الدولة الليبية، مطالبًا وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال المجلس، في بيان، إن «هذه الأفعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق»، مذكرًا بقيام «ثورة شعبية ضحى من أجلها الآلاف».

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