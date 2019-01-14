«الرئاسي» يبحث مع الأجهزة الأمنية تحركات «داعش» بالجنوب

معيتيق ورؤساء الأجهزة الأمنية. (إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، ملف الجنوب الليبي وما يعانيه من انفلات وعدم استقرار أمني، وتحركات مشبوهة لتنظيم «داعش»، والاختراقات الأمنية لمؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح الأحد مع رؤساء أجهزة المخابرات، والمباحث العامة، والحرس الرئاسي بديوان رئاسة الوزراء. وأكد معيتيق خلال الاجتماع ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية لوضع خطط وبرامج عمل تترجم على الأرض بهدف الاستقرار.

كان أعضاء مجلس النواب عن الجنوب التقوا معيتيق ظهر الأحد، وطالبوا حكومة الوفاق بالعمل على توفير الخدمات لمناطق الجنوب.