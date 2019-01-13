مجلس النواب يهنئ أمازيغ ليبيا لمناسبة بداية العام الأمازيغي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 13 يناير 2019, 11:48 مساء

تقدم مجلس النواب، اليوم الأحد، في بيان بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أبناء الوطن من أمازيغ ليبيا في كافة أنحاء البلاد لمناسبة بداية العام الأمازيغي الجديد 2969.

وأكد المجلس في البيان على «تكاتف وتآزر أبناء الشعب الليبي بكافة مكوناته ووحدة صفه على كامل تراب الوطن»، آملاً أن «يعم الأمن والاستقرار كافة أرجاء الوطن، وأن يوحد صفنا لما فيه خير بلادنا ونماؤها وازدهارها».

وأعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أن يوم الأحد؛ الثالث عشر من يناير الجاري، يوم عطلة رسمية في جميع المدن والمناطق الأمازيغية، وقال في بيان الثلاثاء الماضي، إن قرار العطلة يأتي احتفالاً باليوم الأول من السنة الأمازيغية 2969.

ووفق البيان، يستند القرار إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وقرار المجلس الأعلى رقم (3) لسنة 2013، بخصوص اعتماد اليوم الأول من السنة الأمازيغية عطلة رسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سبب نقص زيت ناقل الحركة