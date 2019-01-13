مجلس النواب يهنئ أمازيغ ليبيا لمناسبة بداية العام الأمازيغي الجديد

تقدم مجلس النواب، اليوم الأحد، في بيان بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أبناء الوطن من أمازيغ ليبيا في كافة أنحاء البلاد لمناسبة بداية العام الأمازيغي الجديد 2969.

وأكد المجلس في البيان على «تكاتف وتآزر أبناء الشعب الليبي بكافة مكوناته ووحدة صفه على كامل تراب الوطن»، آملاً أن «يعم الأمن والاستقرار كافة أرجاء الوطن، وأن يوحد صفنا لما فيه خير بلادنا ونماؤها وازدهارها».

وأعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أن يوم الأحد؛ الثالث عشر من يناير الجاري، يوم عطلة رسمية في جميع المدن والمناطق الأمازيغية، وقال في بيان الثلاثاء الماضي، إن قرار العطلة يأتي احتفالاً باليوم الأول من السنة الأمازيغية 2969.

ووفق البيان، يستند القرار إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وقرار المجلس الأعلى رقم (3) لسنة 2013، بخصوص اعتماد اليوم الأول من السنة الأمازيغية عطلة رسمية.