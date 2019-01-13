«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير

وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي بومريز. (الإنترنت)

أصدر وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي بومريز، تعميمًا إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الجامعات ومراقبي التعليم في البلديات، شدد بموجبه على عدم منح الإذن بإعطاء العطلات الاستثنائية للمؤسسات التعليمية إلا بموافقة مباشرة من الوزير.

ونص التعميم، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد، على أن «يُمنَع وبشكل عام إعطاء العُطل سواء من قِبل مراقبي التعليم بالبلديات أو مدراء المدارس لأي ظرف كان إلا عن طريق الموافقة والتنسيق المباشر مع وزيرالتعليم وذلك وفقًا للاختصاصات ولما قد يحدث من إرباك لسير العملية التعليمية بسبب إعطاء العطل من بعض مدراء المدارس بالمراقبات التعليمية».

يشار إلى أن الدراسة بالتعليم الأساسي والثانوي والجامعي توقفت خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق والمدن الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة البرد التي تشهدها بعض مناطق البلاد هذه الأيام.