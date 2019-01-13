«أوقاف طبرق» تعلن نتائج مسابقة حفظ القرآن والخطابة على مستوى البطنان

مسابقة القران في طبرق. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلدية طبرق، جاد المولى ذاوود، نتائج مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم والسُّـنَّـة النبوية والوعظ والإرشاد التي أُقيمت على مستوى مراكز التحفيظ بمنطقة البطنان التي تمتد من منطقة عين الغزالة غربًا وحتى إمساعد شرق البلاد، واختتمت فعالياتها اليوم الأحد.

وأضاف ذاوود لـ«بوابة الوسط» أن المسابقة التي انطلقت فعالياتها بمسجد «الصادق الأمين» بحي التسليح في طبرق، عصر الجمعة الماضي، تنافس المتسابقون فيها على حفظ القرآن كاملًا والنصف الأخير من القرآن، والثلث الأخير من القرآن، إضافة إلى السُّـنَّـة النبوية والخطابة والوعظ والإرشاد.

وبين أن الجانب المتعلق بحفظ القرآن الكريم كاملاً تحصل فيه على الترتيب الأول المتسابق علي عبدالكريم علي، من مركز تحفيظ بلال بن رباح، وجاء في الترتيب الثاني سعد فرج خيرالله من مركز تحفيظ ابن القيم،، بينما في مسابقة حفظ النصف الأخير من القرآن تحصل على الترتيب الأول أسامة عوض مؤمن، من مركز تحفيظ الصادق الأمين، والتريب الثاني عبدالله نصر سعيد من مركز تحفيظ ابن القيم.

وفي مسابقة حفظ الثلث الأخير من القرآن تحصل على الترتيب الأول فضل الله عيد الساعدي من مركز تحفيظ الصادق الأمين والترتيب الثاني بوسيف حمد عبدالنبي من مركز تحفيظ معاذ بن جبل.

أما في مسابقة السُّـنَّـة النبوية، فقد حصل على الترتيب الأول كل من عبدالله جمعة الصحافي من مركز تحفيظ صلاح الدين، ومحمد صالح عبدالعاطي من مركز تحفيظ الصادق الأمين، والثاني حسين أحمد محمد من مركز تحفيظ معاذ بن جبل.

وذكر ذاوود أن مسابقة الخطابة وهي الأولى من نوعها في طبرق، وتحصل فيها عبدالله سعد عبدالله على التريب الأول وهو غير تابع لمركز محدد، والثاني يونس عبدالعزيز يونس من مركز تحفيظ الصادق الأمين.

أما مسابقة الوعظ والإرشاد، فحصل محمد خالد محمد من مركز تحفيظ معاذ بن جبل على الترتيب الأول، والأمين عبدالرحمن الأمين على التريب الثاني من مركز تحفيظ علي بن أبي طالب، بحسب ذاوود.

وقال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق إن جوائز المسابقة «تشجيعية» مؤكدا استمرار نشاطات مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبرق خلال سنة 2019 حسب الخطة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية الموقتة.