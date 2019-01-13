نواب عن الجنوب يطالبون حكومة الوفاق بتوفير الخدمات للمنطقة

لقاء معيتيق مع أعضاء من مجلس النواب عن الجنوب. (إدارة التواصل والإعلام)

طالب أعضاء من مجلس النواب عن الجنوب، المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بضرورة العمل على توفير الخدمات لمناطق الجنوب التي تعاني تدنيًّا في مستوى الخدمات بمختلف المجالات وأثرت سلبًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع النواب مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء معيتيق مع النواب تطرق إلى بحث سبل توفير الخدمات وعودة الاستقرار إلى مناطق الجنوب.

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا ضرورة تكاتف جهود الأجهزة الأمنية لرصد تحركات تنظيم (داعش)، ومحاربته من أجل استقرار الجنوب الذي هو استقرار لكل مناطق ليبيا. وأشادوا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العمل بها مؤخرًا وتأثيرها على الوضع».