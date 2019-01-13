نواب عن الجنوب يطالبون حكومة الوفاق بتوفير الخدمات للمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 09:32 مساء
لقاء معيتيق مع أعضاء من مجلس النواب عن الجنوب. (إدارة التواصل والإعلام)

طالب أعضاء من مجلس النواب عن الجنوب، المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بضرورة العمل على توفير الخدمات لمناطق الجنوب التي تعاني تدنيًّا في مستوى الخدمات بمختلف المجالات وأثرت سلبًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع النواب مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء معيتيق مع النواب تطرق إلى بحث سبل توفير الخدمات وعودة الاستقرار إلى مناطق الجنوب.

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا ضرورة تكاتف جهود الأجهزة الأمنية لرصد تحركات تنظيم (داعش)، ومحاربته من أجل استقرار الجنوب الذي هو استقرار لكل مناطق ليبيا. وأشادوا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العمل بها مؤخرًا وتأثيرها على الوضع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سبب نقص زيت ناقل الحركة