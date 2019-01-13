مسؤولون بمطار بنينا يعرضون على شركات إيطالية بناء صالة ركاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 08:56 مساء
مسؤولو مطار بنينا يعرضون على ممثلي الشركات الإيطالية تصميم صالة الركاب. (صفحة إدارة مطار بنينا الدولي على فيسبوك)

عرض مسؤولون بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، على ممثلي عدد من الشركات الإيطالية تصميم مقترح لبناء صالة الركاب رقم (1) بالمطار، الذي أعده مكتب صيانة المهابط والمنشآت بإدارة المطار، وفق ما نشرته صفحة إدارة مطار بنينا الدولي على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وبحسب إدارة مطار بنينا، فإن وفدًا من ممثلي عدد من الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال التصميم والإنشاءات والإعمار زار أمس السبت المطار، واجتمع مع المدير العام ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب صيانة المهابط والمنشآت ورئيس قسم الاستثمار ومدير التخطيط بمصلحة المطارات.

وقالت صفحة إدارة مطار بنينا إن ممثلي الشركات الإيطالية عرضوا خلال الزيارة الأعمال التي نفذتها شركاتهم في مجال المطارات والبنية التحتية، مشيرة إلى أن مسؤولي المطار اتفقوا مع ممثلي الشركات الإيطالية على «تقديم العرض المالي والفترة الزمنية لإقامة هذا المشروع خلال الأيام المقبلة لدراسته وإحالته إلى جهات الاختصاص للنظر فيه».

وأوضحت صفحة إدارة مطار بنينا أن الشركات الإيطالية هي (ET Cam senvi SRL) و(Glemme commercial SRL) و(Maival SRL).

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