تحقيقات حول مقتل نجل ضابط بالجيش في بنغازي

المجني عليه الشاب المهدي عبدالجليل المنفي. (الإنترنت)

قال مصدر أمني، اليوم الأحد، إن أجهزة الأمن تواصل التحقيق في مقتل نجل أحد ضباط الجيش الليبي داخل شقته في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لليوم الثالث على التوالي لكشف تفاصيل الحادث.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الطالب الجامعي «المهدي عبدالجليل نصيب، المنفي عُـثر عليه مقتولاً ومذبوحًا بطريقة بشعة داخل شقته في منطقة الكيش بمدينة بنغازي»، مشيرًا إلى أن المجني عليه من مدينة طبرق، وهو نجل الضابط في سلاح الجو الليبي العميد عبدالجليل المنفي.

وأضاف المصدر أن مركز شرطة الفويهات في مدينة بنغازي تلقى معلومات «تفيد بالعثور على شاب مقتول بمنطقة الكيش، حيث تم الانتقال للمكان الواقع بعمارات الـ 7000 وحدة سكنية الدور الخامس وعُـثر على جثمان الشاب المهدي عبدالجليل نصيب المنفي مقتولاً ومذبوحًا داخل شقته بطريقة بشعة».

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية «وثقت الواقعة وما زال التحقيق مستمرًّا حول القضية»، لافتًا أن المجني عليه «من مدينة طبرق ويدرس بجامعة العرب الطبية بمدينة بنغازي بالسنة الثانية وهو من مواليد 1996 م، ووالده يعمل بسلاح الجو الليبي».

وأشار المصدر إلى أن البلاغ تقدم به أحد جيران المجني عليه عندما لاحظ باب الشقة مفتوحًا لساعات طويلة، ما آثار الشكوك حول هذا الأمر حسب التحقيقات الأولية بمركز الفويهات بمدينة بنغازي.