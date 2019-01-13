مديرية أمن صبراتة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الزي الخاص بأفراد الشرطة

سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن صبراتة. (الإنترنت)

طالبت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأحد، المواطنين بعدم ارتداء الزي الخاص بأفراد الشرطة في المدينة، وحذرت من أنها ستضطر إلى تطبيق العقوبات والإجراءات المنصوص عليها في قانون حيال المخالفين، لردع كل مَن يخالف هذا القرار.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها لاحظت «مؤخرًا انتشار ظاهرة ارتداء اللباس الرسمي لهيئة الشرطة على ملابس مدنية، خاصة المعاطف المكتوب عليها عبارة الشرطة بالعربية والإنجليزية، من أشخاص مدنيين لا علاقة لهم بسلك الشرطة أو من بعض أعضاء الشرطة خارج أوقات عملهم وبطريقة مزرية تدل على استهتار هؤلاء الأشخاص واستهزائهم بهذا الزي الذي يمثل أحد مكونات السلطة العامة والمناط بها حفظ الأمن والسهر على تنفيذ القوانين».

ونبهت مديرية أمن صبراتة «مَن يعنيهم الأمر إلى ضرورة الابتعاد عن هذا التصرف»، وأكدت إصدار تعليمات إلى «كافة الجهات الضبطية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل من يخالف هذا الاجراء».