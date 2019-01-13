نشرة الصيد: البحر شديد الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 04:38 مساء

حذر مركز الأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية وشمالية غربية قوية إلى عاصفة على الساحل الممتد من الزاوية إلى أقصى الساحل الشرقي، مشيرا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 25 إلى 35 عقدة، مع ارتفاع موج البحر إلى ما بين 3 إلى 4.5 متر.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأحد، إن البحر شديد الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر، وأضاف أن الرياح على الساحل من الخليج إلى طبرق تكون شمالية غربية (شرش)، سرعتها ما بين 15 إلى 30 عقدة، وتتحول إلى جنوبية غربية (باش) غدا الإثنين، بسرعة 35 عقدة على ساحل شحات.

الساحل من رأس أجدير إلي سرت
ـ سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.
ـ الريح شرش إلى غربي يتحول يوم الغد إلى باش على زوارة وطرابلس سرعته ما بين 15-30 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.50 ـ 4.00 متر ولا يتجاوز 1.50 متر على زواره.
ـ البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
ـ درجة حرارة سطح 16 درجة مئوية.
ـ الرؤية جيدة إلى متوسط بسبب سقوط المطر واضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة في بعض الأحيان يصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد أحيانا.
ـ الريح شرش إلى غربي يتحول يوم الغد إلى باش سرعته ما بين 15-30 عقدة يصل يوم الغد إلى 35 عقدة على ساحل شحات.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.00-4.50 متر.
ـ  البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديد الاضطراب اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 16-18 درجة مئوية.
ـ الرؤية متوسطة أثناء سقوط المطر واضطراب البحر.

يوم الأحد، 13 يناير 2019
يوم الاثنين، 14 يناير 2019
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