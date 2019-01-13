4 ملفات في لقاء السراج مع مدير مركز تطوير النظام الصحي

السراج ومدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأحد مع مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي د. سمير صقر، أربعة محاور أساسية لعمل المركز، مؤكدًا دعمه لإنجاح العمل في إطار هذه المحاور.

وأوضحت الصفحة الرئيسة للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه المحاور تشمل:

* تنظيم المهن الصحية عن طريق تهيئة وتفعيل المجلس الصحي العام.

* تنويع مصادر التمويل الصحي من خلال صندوق التأمين الصحي والعمل على دعم وتفعيل هذا الصندوق.

* اعتماد اللامركزية في تقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة التي أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بشأنها.

وطلب السراج من المركز أن ينسق أعماله مع القطاعات ذات العلاقة، وهي الصحة والتعليم والمالية والحكم المحلي.