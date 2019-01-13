الكهرباء تنهي أعمال صيانة عدد من مشروعاتها

من أعمال تركيب الحلقية في محطة مفرق الزهراء. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن الانتهاء من أعمال صيانة بعدد من مواقعها.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن الوحدة الثالثة في محطة الرويس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية عادت مجددًا إلى الخدمة، بعد توقفها صباح يوم أمس السبت، بفعل خلل فني تسبب في فقدان 140 ميجا وات من الشبكة.

كما أعلنت الشركة عن الانتهاء من تركيب الحلقية في محطة مفرق الزهراء 30 kv وتغذية الخطوط المفصولة، بعد أن تم فك المحطة القديمة، مشيرةً إلى أعمال جارية على تركيب المحطة الجديدة في محطة مفرق الزهراء جهد 30 kv.

ولفتت الشركة أيضًا إلى انتهاء دائرة مشروعات النقل الشرقية من إجراء الأعمال المدنية لإزاحة وصيانة قاعدة هياكل الاستقبال لكوابل 220 ك. ف للوحدة الثالثة بمحطة توليد شمال بنغازي الغازية، والتي ستمد الشبكة بـ150 ميغاوات. وأضافت أنه جاري العمل كذلك على إجراء أعمال التركيبات بالتعاون مع إحدى الشركات.

محطة الرويس الغازية . (الشركة العامة للكهرباء)