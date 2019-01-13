سلامة: هناك تلاقٍ بين إرادة الليبيين والمجتمع الدولي للخروج من هذا الانسداد السياسي

قال المبعوث الأممي غسان سلامة إن الانقسام السياسي الحاصل الآن بل التشظي الحاصل في ليبيا منذ العام 2011 أمر لا يليق بالشعب الليبي.

وأضاف خلال لقائه أعيان ومشايخ وفعاليات محلية من فزان، اليوم الأحد، إن المؤسسات الليبية القائمة لا تهتم بكم، فهي مشغولة بخلافاتها... أنتم تستحقون أفضل من هذا»، مشيرًا إلى أن «هناك تلاقيًا بين إرادة المجتمع الدولي وإرادة الليبيين للخروج من هذا الانسداد السياسي». وتابع المبعوث الأممي قائلاً: أعلم مسؤولية المجتمع الدولي فيما حصل العام 2011، فلم يكن السيناريو الأفضل، بل كان من الممكن وجود سيناريو مختلف من كل الوجوه.

وأضاف: «جئنا إلى ليبيا لعودة الاستقرار، ولم آت مرغمًا بل أتيت برغبتي، لأني أعتقد أن بإمكانكم (الشعب الليبي) أن تقوموا من هذه الكبوة». وطالب الحضور وسكان الجنوب بحماية منظومة النهر الصناعي وحقول النفط في الجنوب، وعدم قطع المياه أو ضخ النفط، قائلاً: ساعدونا في إبعاد الشباب المتحمس الذي يوقف ضح المياه والنفط، لأن هذا مصدر حياة الليبيين جميعًا.

