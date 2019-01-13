سلامة لأعيان الجنوب: افتتاح مكتب للبعثة الأممية في سبها هذا العام

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة الأممية ستفتتح لها مكتبًا في سبها خلال هذا العام.
وأوضح خلال اجتماع بأعيان ومشايخ وأكاديميين في الجنوب أن البعثة الأممية لم تأت لخدمة الطبقة السياسية بل أتت من أجل الناس.
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