سلامة لأعيان الجنوب: سنلجأ إلى العقوبات إذا اضطررنا

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة ستلجأ إلى تطبيق عقوبات على معرقلي عملية الحوار والوصول إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا.

وأضاف سلامة، في اجتماع مع أعيان ومشايخ وأكاديميين في الجنوب اليوم الأحد، أن مهمته التوسط بين مختلف الفرقاء للوصول إلى تفاهم جيد.

وفيما أشار سلامة إلى سعيه الفترة المقبلة لوضع الترتيبات الأمنية في طرابلس موضع التطبيق. أكد: «لم نأت إلى طرابلس وحدها بل إلى ليبيا كافة والجنوب تحديدًا».

وزيارة سلامة إلى الجنوب، اليوم الأحد، هي الأولى منذ توليه مهام منصبه، إذ وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار تمنهنت قبل توجهه إلى سبها. وكان في استقباله عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية وشخصيات ليبية رسمية من تمنهنت ومحيطها، حسبما ذكر الحساب الرسمي للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».