سلامة يبدأ زيارته لسبها بلقاء مكونات الجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 13 يناير 2019, 01:18 مساء

بدأ المبعوث الأممي غسان سلامة زيارة إلى مدينة سبها، اليوم الأحد، هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

واستهل سلامة الزيارة بلقاء مع أعيان ومشايخ وأكاديميين وفعاليات محلية وشبابية ونسائية من فزان، وذلك في إدارة جامعة سبها، حيث يناقش اللقاء المشكلات الأمنية والمعيشية الخانقة التي يواجهها الجنوب الليبي.

وسبق أن تأجلت زيارة سلامة إلى الجنوب في أغسطس من العام 2017 لما وصفت بأنها «أسباب فنية»، فيما لم يزر الجنوب سابقاه الإسباني برناردينو ليون والألماني مارتن كوبلر.

وفي الأسبوع الماضي، حذر المبعوث الأممي في تصريحات صحفية من «تدخلات قوى إقليمية ودولية في الجنوب الليبي دونما احترام للسيادة».

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