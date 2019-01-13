سلامة يصل سبها في أول زيارة للجنوب الليبي

وصل اليوم الأحد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة إلى مدينة سبها في أول زيارة له إلى الجنوب الليبي منذ توليه منصبه.

ووصل المبعوث الأممي، في وقت سابق، إلى مطار تمنهنت قبل توجهه إلى سبها، وكان في استقباله عدد من ممثلي الاجهزة الامنية وشخصيات ليبية رسمية من تمنهنت ومحيطها، ، حسبما ذكر الحساب الرسمي للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وسبق أن تأجلت زيارة سلامة إلى الجنوب في أغسطس من العام 2017 لما وصفت بأنها «أسباب فنية»، فيما لم يزر الجنوب سابقاه الإسباني برناردينو ليون والألماني مارتن كوبلر.

وفي الأسبوع الماضي، حذر المبعوث الأممي في تصريحات صحفية من «تدخلات قوى إقليمية ودولية في الجنوب الليبي دونما احترام للسيادة».