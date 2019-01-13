ارتفاع طفيف للدولار واليورو في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الرئيسة مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعد الدولار بفارق قرشين اثنين، مسجلاً 4.37 دينار، مقارنة بـ4.35 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبنفس المستوى كان ارتفاع اليورو إلى 4.98 دينار اليوم، مقارنة بـ4.96 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين.

أما الجنيه الإسترليني فقد زاد إلى 5.47 دينار اليوم، مقابل 5.44 دينار أمس، بفارق ثلاثة قروش، في حين استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.80 دينار. وصعد الدينار التونسي إلى 1.43 دينار، مقابل 1.41 دينار أمس.