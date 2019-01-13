حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (13 يناير)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 11:34 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط مصحوب بكتلة هوائية باردة ينتج منه تقلبات جوية تتسبب في رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون غزيرة على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد، بينما تبدأ السحب الممطرة فى الانقشاع تدريجيًا اعتبارًا من مساء اليوم على مناطق شمال غرب البلاد.

ولفتت النشرة إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق البلاد تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 8 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق خاصة الجبلية والجنوب.

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