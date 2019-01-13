متقاعدو الشرطة يطالبون بالنظر في مستحقاتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 11:10 صباحا
من أعمال اجتماع المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة. (وزارة الداخلية)

طالبت المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة الاهتمام بشريحة المتقاعدين، والنظر في مستحقاتهم، والعراقيل التي تواجههم، وسبل تذليلها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فقد تم خلال هذا الاجتماع عرض مناشط المنظمة لسنة 2018م، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة.

وجرى التأكيد على استكمال كافة المناشط المنوطة بهذه المنظمة، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بمتقاعدي الشرطة، ووضع اللوائح المناسبة لهم.

ضم الاجتماع رئيس المنظمة، ورئيس مجلس الإدارة، ورؤساء الفروع بمدينة مصراتة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للمنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة، لتبادل الآراء، والاهتمام بكافة الملاحظات الواردة، في الاجتماعات السابقة، والعمل بها وفق القانون.

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