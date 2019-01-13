تكريم رواد التعليم العالي في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 13 يناير 2019, 10:26 صباحا
من تكريم أحد المتقاعدين في مجال التعليم العالي بمدينة طبرق. (الصفحة الرسمية للجامعة)

كرمت جامعة طبرق 93 موظفا متقاعدا ومتوفيا أمس السبت منذ إنطلاقة التعليم العالي بمدينة طبرق عام 1991.

وقال الدكتور عبدالعزيز بوحليقة رئيس جامعة طبرق لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد «التعليم العالي بدأ في طبرق العام 1991 م بواسطة عدد من الأشخاص كان لهم الفضل في الرقي بهذه المؤسسة والتمهيد لتأسيس لبنة أساسية وقاعدة ثابتة لجامعة طبرق».

وأضاف بوحليقة «جامعة طبرق استطاعت أن تدخل المنافسة في قوائم أفضل الجامعات الليبية بفضل البنية التحتية والمقرات التي تمتلكها الجامعة ناهيك عن وجود عدد كبير من الطلبة يتجاوز 12 ألف طالب وطالبة وأكثر من 300 عضو هيئة تدريس ومعيد».

حضر الإحتفال رئيس جامعة طبرق الدكتور عبدالعزيز بوحليقة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات بالجامعة.

وانفصلت جامعة طبرق عن جامعة عمر المختار بالبيضاء عام 2015 بقرار من رئاسة الوزراء بحيث تكون لها ذمة إدارية ومالية مستقلة، وكُلف الدكتور عبدالعزيز بوحليقة برئاستها.

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